Monterusciello, barricato in casa graffia un carabiniere

Ha graffiato un carabiniere il 24enne di Monterusciello che da ore è barricato in casa, minacciando di far esplodere una bombola di gas nel palazzo. I carabinieri, che sono intervenuti sul posto per sgomberare lo stabile, hanno deciso di avvicinarsi all'uomo. Uno di loro è stato graffiato al volto dal 24enne, che soffrirebbe di disagi psichici. Alcuni conoscenti parlano di un giovane che, fino all'adolescenza, sarebbe stato 'normale', ma sarebbe poi rimasto tragicamente segnato dalla morte del padre.