"Il Molo San Vincenzo sarà aperto al pubblico da giugno"

Il molo San Vincenzo di Napoli sarà aperto al pubblico in estate. È quanto emerso dalla prima riunione operativa tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, la Marina Militare e il Comune di Napoli. L'idea esposta dal Presidente Pietro Spirito, si legge su La Repubblica, è definire un piano che preveda interventi di manutenzione straordinaria della strada interna.

Numerosi gli step: il primo prevede l'invio da parte dell'autorità portuale, entro una settimana, a tutti i soggetti coinvolti, del piano; la pubblicazione, per fine mese, del bando di gara per i lavori; l'avvio dei lavori per la primavera e l'apertura del molo per l'estate. La prima fase dovrà inoltre definire le modalità di accesso del pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza e di controllo di un'area in dotazione alla Marina Militare e dovrà stabilire d'intesa con l'assessorato alla Mobilità del Comune un collegamento di trasporto pubblico per connettere la città al molo. Inoltre sarà esaminata la possibilità che l'apertura sia concessa nei giorni di sabato e domenica ai pedoni e ai ciclisti.

Il Molo San Vincenzo è una passeggiata di due chilometri e mezzo nel mare a Napoli proprietaria della parte iniziale del molo. Negli anni scorsi l'amministrazione de Magistris ha provato più volte a sbloccare la situazione.