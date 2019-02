Donna molestata in Circumvesuviana: “State attente”

Brutta avventura per una passeggera della Circumvesuviana che ha raccontato di aver subito molestie sessuali a bordo di uno dei treni della linea. La ragazza ha denunciato l'accaduto sulla pagina facebook "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" e si è anche rivolta ai carabinieri fornendo indicazioni sia sull'uomo - che a quanto si apprende sarebbe salito alla fermata Garibaldi e sceso a Cercola - che su quanto accaduto.

La molestia

Mentre salivo sul treno mi ha palpato il sedere con entrambe le mani (e si è preso anche un sonoro schiaffo), si è seduto di fronte a me e si toccava in continuazione le parti basse. Quando stava per fermarsi il treno si è alzato, si è sporto verso il finestrino come se volesse guardare qualcosa ed ha cercato di spingere la mia testa verso le sue parti intime". La ragazza ha chiesto che l'episodio fosse anche pubblicato sulla pagina Facebook per mettere in guardia le altre ragazze che percorrono quella tratta della Circumvesuviana come passeggere.