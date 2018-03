Strage di Latina, riprende conoscenza la moglie del carabiniere

Ha riaperto finalmente gli occhi Antonietta Gargiulo, la 39enne di Melito moglie del carabiniere Luigi Capasso, autore della strage di Cisterna di Latina. Unica sopravvissuta della sua famiglia, Antonietta ha reagito bene all'ultima operazione necessaria per la rimozione del proiettile che aveva conficcato sul volto. A una condizione fisica che migliora, però, seguirà un incubo: la donna non sa ancora della terribile morte delle figlie, uccise dal padre, e del suicidio del marito.



Aveva sopportato tanto, troppo, per tenere unita la famiglia, Antonietta. I suoi sforzi hanno però alimentato l'odio di un uomo pericoloso, quel carabiniere Capasso al quale neanche i funerali pubblici sono stati accordati per motivi di sicurezza. Al momento al capezzale di Antonietta c'è la famiglia di origine: toccherà a loro l'ingrato compito di comunicare la terribile notizia.