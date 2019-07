Trova la moglie con l'amante: marito geloso li accoltella entrambi

Ieri notte a Pianura, in via Vicinale Pigniatello, un 33enne è stato ferito alle spalle ripetutamente con un'arma da taglio in un appartamento ed è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta.

A colpirlo è stato il marito geloso che ha ferito anche sua moglie, che invece è stata portata al Cardarelli. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri accorsi sul posto.