Blitz a pochi passi dal Centro Direzionale: trovato un mitragliatore funzionante in una abitazione

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, a seguito di un’attività investigativa, hanno fatto irruzione in un appartamento in via Cosenza. Nell’abitazione, ubicata al terzo piano, e in stato di abbandono, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di un mobile da cucina in disuso, una busta di plastica, al cui interno era avvolta, in un asciugamano, un mitragliatore tipo UZI, cal.9-modello S.M.G, funzionante e in perfetto stato.

Trovati anche due contenitori di proiettili, di cui uno all’interno con 50 cartucce cal. 9x19 parabellum, l’altro con 10 cartucce cal. 9x19 parabellum, 2 caricatori contenenti 20 cartucce ciscuno, anch’esse dello stesso calibro. Sono in corso accertamenti tecnico balistici della Polizia Scientifica per verificare se l’arma è stata usata per le recenti stese.