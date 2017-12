Concerto di Capodanno al Plebiscito, pronte le misure di sicurezza

Si avvicina il concertone di fine anno in piazza del Plebiscito, e si fanno più stringenti le misure di sicurezza per permettere agli spettatori una notte di San Silvestro serena.

Due essenzialmente le misure decise: un prefiltraggio degli accessi ed il divieto di introdurre bottiglie di vetro e petardi.

Lo spettacolo inizierà in piazza alle 20.30. I due ingressi, lato mare e lato piazza Trieste e Trento, saranno vigilate dalle forze dell'ordine e sono stati installate in zona barriere in jersey per scongiurare l'accesso di veicoli.

Sul palco si alterneranno numerosi musicisti, per un concerto incentrato sulla musica prodotta nel Sud: in primissima fila, infatti, ci sarà il collettivo musicale dei Terroni Uniti. Dal punto di vista comico invece arricchirà la kermesse il milanese doc (ma napoletano d'adozione) Teo Teocoli.