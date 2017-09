Miriam, suicida a 18 anni. Gli amici: "Ci mancherai tanto"

Messaggi senza sosta sul profilo Facebook di Miriam Cimmino, la ragazza di 18 anni che venerdì si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano di un palazzo in via Napoli ad Arzano.

L'arrivo di polizia, carabinieri, e di un mezzo del 118 che l'ha trasportata immediatamente in ospedale, non è servito. Le ferite erano troppo gravi perché i medici potessero farle salva la vita.

Probabilmente verrà aperta un'inchiesta per accertare i dettagli della vicenda e capire quali siano le ragioni che possano aver portato una ragazza tanto giovane a compiere il tragico gesto.

"Ho sempre pensato che gli angeli fossero la cosa più bella del mondo, ma troppi sono i piccoli angeli volati in cielo troppo presto e spesso in modo ingiusto, ora sei anche tu un angelo. Ti porterò sempre nel mio cuore, ti ricorderò con quel tuo bel sorriso e i tuoi occhioni dolci. Eri una ragazza splendida". scive Cristina sui social. Mentre Rosa non si dà pace: "Non mi sembra vero. Se mi fermo a pensare la mia unica domanda è 'perchè?'. Proprio tu, una ragazza così dolce e solare. Mancherai tanto piccola e dolce Miriam".