Si è sciolto il sangue di San Gennaro: il miracolo si è ripetuto (FOTO E VIDEO)

Il prodigio dello sciogliemento del sangue di San Gennaro si è ripeteuto da pochi minuti. Alle 10 si è sciolto con l'annuncio festoso del cardinale Crescenzio Sepe. “Cari amici, ancora una volta vi do la bella notizia. Il sangue si è sciolto. Noi vogliamo ringraziare il Signore perché questo è innanzitutto un segno della sua bontà e del suo amore per noi per Napoli per la Campania per la Chiesa. E anche un invito a tenerci stretto stretto. Viva San Gennaro”. Queste le parole del cardinale Crescenzio Sepe che ha annunciato il prodigio prima di dire messa. Scroscianti gli applausi delle migliaia di persone presenti.

L'omelia di Sepe

Il cardinale durante l'omelia ha poi parlato dell'importante del “fare futuro, esercitare le nostre responsabilità e a vivere il nostro impegno. Impegno che rinnoviamo dinanzi al nostro santo patrono. Esiste ancora la Napoli dal cuore grande? A noi cittadini è dato di rispondere a questa domanda senza lasciarci prendere da una falsa nostalgia dei tempi che furono. Il male che fanno a Napoli i sicari di odio e di violenza è incalcolabile. Cercano di uccidere sul nascere la speranza. La violenza favorisce complicità e connivenza contro il bene comune. Certo nessuno di noi è chiamato a essere eroe. Chi tradisce Napoli è chi si è arruolato nelle formazioni della violenza”.

