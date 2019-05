Miracolo di San Gennaro di maggio, cresce l'attesa dei fedeli

(E' atteso per sabato 4 maggio il primo dei tre miracoli della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il "miracolo di maggio" avviene in concomitanza con la processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del Martire, dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara. Da tradizione si tiene il sabato che precede la prima domenica di maggio, con partenza alle ore 17.

La processione "degli infrascati" (chiamata così per la consuetudine del clero partecipante di proteggersi dal sole coprendosi il capo con corone di fiori) si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell'Agro Marciano, nel territorio di Fuorigrotta, alle Catacombe di San Gennaro. Il corteo processionale sarà accompagnato dalla Fanfara dei Carabinieri.

Miracolo

Nella Basilica di Santa Chiara, alle ore 18, avrà inizio la Celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo. Sarà qui che, in caso di liquefazione del sangue, il cardinale Sepe e un membro della Deputazione di San Gennaro annunceranno ai fedeli l'avvenuto miracolo.

Il corteo processionale si snoderà per via Duomo e via dei Tribunali, passando dinanzi al Pio Monte della Misericordia; si porterà poi in via delle Zite per giungere a Forcella, proseguendo poi lungo via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla Basilica di Santa Chiara. Lungo il percorso i parroci del territorio attraversato onoreranno il Santo Patrono con l'offerta dell'incenso e il suono delle campane.