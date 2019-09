Una delegazione degli operai dello stabilimento Whirlpool ha raggiunto il duomo di Napoli per assistere alla cerimonia dello scioglimento del sangue di San Gennaro. A invitarli è stato il cardinale Crescenzio Sepe in un momento così importante per l'intera cittadinanza. Gli operai licenziati vivono il momento più difficile dall'inizio della vertenza visto che ieri è stato annunciata la dismissione dello stabilimento di via Argine.