Operai Whirlpool benedetti da S. Gennaro, de Magistris: "Governo sia credibile"

A margine della cerimonia per il Miracolo di San Gennaro, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto anche sulla vertenza Whirlpool, dopo che il cardinale Sepe aveva benedetto i lavoratori: "Il Governo deve mostrare la sua autorevolezza. L'incontro domani è fondamentale. Assurdo che non venga rispettato un accordo firmato meno di un anno fa. Non è possiile che oltre 400 persone perdano il lavoro. Se il Governo non interviene vuol dire che le parole su lavoro e sviluppo del Sud sono solo chiacchiere".