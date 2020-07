San Gennaro, ipotesi celebrazione 'a porte aperte'. Sepe: "Vediamo come evolvono le cose"

Forse il prossimo 19 settembre si festeggerà San Gennaro alla presenza di fedeli, nel Duomo. È una possibilità che il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli,al momento non esclude.

"Dipende - ha spiegato ai cronisti che gli chiedevano notizie sulla prossima festività, se questa sarà celebrata 'a porte aperte' - da come evolvono le cose, vedremo",

Ha molto colpito quanto avvenuto in occasione del "miracolo" di maggio quando, per le limitazioni legate al contrasto all'epidemia da Covid-19, le celebrazioni si sono tenute in un Duomo vuoto.

"Noi la faremo senz'altro in Cattedrale - ha spiegato l'arcivescovo a proposito della celebrazione - io uscirò con la teca di San Gennaro anche fuori la Cattedrale per benedire la regione. Se si dovessero creare le condizioni per fare anche qualcosa di più, vedremo".