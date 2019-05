Miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto

Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro anche il 4 maggio 2019. Il sangue del santo si è infatti sciolto, come mostrato ai tanti fedeli presenti nel Duomo di Napoli dal cardinale Crescenzio Sepe. "Il sangue innocente chiede vendetta al cospetto di Dio", ha esclamato Sepe, ricordando la piccola bambina di quattro anni ferita gravemente in un agguato avvenuto il 3 maggio in piazza Nazionale. Presente, tra gli altri, anche Emanuele Filiberto di Savoia.

Processione annullata

E' stata annullata per il maltempo la processione in onore di San Gennaro, nel giorno dell'atteso miracolo del 4 maggio. La processione sarebbe dovuta partire dal Duomo di Napoli per concludersi alla Basilica di Santa Chiara.

