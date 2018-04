Legge le chat della fidanzatina: scatta la violenza in pieno centro

Violento episodio a Giugliano. Protagonisti due ragazzini tra i 15 ed i 17 anni. Il giovane ha dato in escandescenze – per gelosia – dopo aver letto alcuni messaggi ricevuti dalla fidanzata sul suo smartphone, ed ha quindi preso a schiaffi la ragazzina. Con la 15enne che aveva ormai accettato la violenza senza ribellarsi, il fidanzato ha quindi telefonato al rivale per chiedergli di "affrontarsi".

La scena, riportata dal Meridiano e avvenuta in pieno centro, è stata raccontata da alcuni passanti che hanno anche avvisato i carabinieri sull'accaduto.