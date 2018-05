Castellammare, 16enne con la marijuana nelle mutande. Arrestati i suoi due amici

Durante un servizio per garantire la sicurezza e prevenire i reati nelle aree frequentate dai ragazzi, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castellammare hanno notato un giovane in atteggiamento decisamente strano su traversa Iovino. Il 16enne, infatti, camminava nascondendo negli slip 44 grammi di marijuana e un bilancino elettronico. È stato bloccato e arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, poi gli accertamenti sono proseguiti a casa. Perquisita anche l’abitazione di due giovani amici del minorenne, residenti nello stesso palazzo, che tenevano in casa 31 grammi di marijuana, 40 euro e materiale per confezionare stupefacente. Arrestati un 19enne già noto alle forze dell'ordine un 20enne: i due sono fratelli e risponderanno anche loro di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Terminate le formalità i maggiorenni sono sati tradotti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, il 16enne accompagnato al centro di prima accoglienza ai Colli Aminei.