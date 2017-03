In strada con i Nunchaku come Bruce Lee. Terrore tra la gente

In giro tra rione Salicelle e corso Meridionale con armi orientali a seminare il panico in strada. Protagonisti tre giovanissimi di 11, 14 e 15 anni che sono stati bloccati nella serata di ieri dalla polizia ad Afragola. Impugnavano dei Nunchaku, ossia delle armi tradizionali dei paesi dell'Asia orientale composte da due mazze di ferro legate tra di loro da una catena. Si usa nei combattimenti e siamo stati abituati a vederle nei film di Bruce Lee o, per i più piccoli, nei cartoni delle tartarughe ninja. I tre giovani stavano proprio armeggiando queste armi quando sono stati notati dagli agenti del commissariato di polizia.

Alla vista dei poliziotti in divisa i tre hanno cercato di liberarsi delle armi scappando verso corso Meridionale. La loro fuga è durata pochissimo: sono stati bloccati dagli agenti e da due carabinieri liberi dal servizio che passavano di lì in quel momento. I militari dell’Arma hanno dato man forte contribuendo a fermare i ragazzini che poi sono stati affidati ai genitori e denunciati in stato di libertà al Tribunale dei Minori con l’accusa di possesso di armi atte ad offendere. La polizia ha sequestrato loro 5 Nunchaku, un coltellino a serramanico ed un anello chiodato