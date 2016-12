Violentata e tenuta prigioniera: minorenne liberata dai carabinieri

La sua scomparsa era stata denunciata la vigilia di Natale. La ragazza albanese, ospite di alcuni parenti a Villaricca, era uscita di casa tre giorni prima per una passeggiata, ma non era più tornata.

Il 24 mattina la tutrice della minore va dai carabinieri e ne denuncia dunque la scomparsa. A distanza di poche ore, come riporta OminiNapoli, giunge da terze persone la notizia che lei sta bene e che vuole il suo passaporto. I militari in abiti civili e con auto civetta, a distanza, seguono gli spostamenti. All’incontro, ci sono due donne: avviene la consegna del passaporto. Gli operanti seguono la donna che prende il documento. Un uomo le si avvicina, i carabinieri intervengono: “Dobbiamo vederla, portateci da lei”. La donna scoppia in un pianto e dice di essere stata costretta a fare da intermediaria per ritirare il documento.

L’uomo è così obbligato a portare i militari in un casolare di campagna a Castel Volturno dove c'è la ragazza, rapita con l’inganno, tenuta segregata per 4 giorni senza mangiare e violentata. Volevano costringerla a prostituirsi. Un 42enne albanese, incensurato, è ora accusato di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e induzione alla prostituzione minorile.