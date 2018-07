Quindicenne denunciato: andava in giro con un taser

A Volla i carabinieri, nel corso di servizi a contrasto dell'illegalità, hanno denunciato a piede libero un 15enne di Napoli.

Il ragazzo era in possesso di una torcia con un pericoloso taser, arma che fa uso dell'elettricità per paralizzare i movimenti di chi ne viene colpito.

Nel corso dei controlli, tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza ed altrettante segnalate al prefetto per uso di droga.