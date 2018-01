San Giovanni a Teduccio, minorenne trovato in possesso di un coltello a scatto

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, mentre transitavano in Piazza Caponnetto a San Giovanni a Teduccio, hanno notato un 17enne che alla loro vista si dava alla fuga. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato con non poca difficoltà in via Parrocchia e da un controllo è stato rinvenuto in dosso al giovane un coltello a scatto, di 25cm ed una lama da 12cm. Il giovane è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.



Sono i frutti dei controlli della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “Sicurezza giovani”, volto alla prevenzione e controllo del fenomeno della violenza giovanile.