“Datemi i cellulari o vi sparo”: minorenne rapina cinque coetanei

Il 12 settembre, all’una e mezza di notte, un minorrenne ha minacciato con una pistola cinque amici a passeggio su vico Carrozzieri. Ha intimato “datemi i cellulari o vi sparo” e li ha costretti a consegnare i loro smartphones. Poi si è dato alla fuga a piedi. Il giorno seguente una delle vittime, uno studente 19enne, lo ha notato vicino casa sua. Il rapinatore era sempre a vico Carrozzieri con altre due persone e il 19enne lo ha riconosciuto senza dubbi. Così ha subito chiamato il 112 spiegando di essere stato rapinato la sera prima e di avere il responsabile a pochi metri da lui.

L'arresto

In pochi minuti è stato raggiunto dai carabinieri della sezione operativa Napoli-centro. Il ragazzo gli ha indicato chi fosse il malfattore e i militari sono corsi a bloccarlo e lo hanno condotto in caserma. L'arrestato è un 17enne incensurato di vico Lammatari e, in caserma, è stato riconosciuto anche dalle altre quattro vittime della sera precedente. Visti gli elementi raccolti il giovane è stato dunque sottoposto a fermo per rapina aggravata e accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dopo la convalida da parte del gip è stato portato in una comunità per minori. I cellulari rubati, invece, sono stati tutti recuperati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Erano nelle mani di un uomo di origini africane che risponderà di ricettazione.