Minorenne, senza biglietto, insulta i poliziotti su un Frecciarossa: denunciato

Un minore, sprovvisto di biglietto, è stato rintracciato dagli agenti della Polfer nella stazione di Torino Porta Susa su un treno Frecciarossa proveniente da Napoli. Il ragazzo, che alla vista dei poliziotti ha cominciato ad insultarli, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti sono emersi a suo carico precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale, rapina e allontanamento da una comunità per minori in Umbria, pertanto il ragazzo dopo la denuncia è affidato ad una comunità per minori della provincia.

L'intervento rientra bilancio di attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D'Aosta che conta complessivamente 3.279 persone controllate, di cui 943 stranieri, 137 minori e 699 con precedenti di polizia, 1 arrestato e 15 indagati, 104 veicoli controllati, 219 pattuglie in stazione e 107 a bordo treno, 268 treni scortati e 15 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. A Torino, nella stazione di Porta Nuova nell'ambito dei servizi di vigilanza, gli agenti hanno accompagnato in Questura a disposizione dell'ufficio Immigrazione, di un ventisettenne albanese, rintracciato nello scalo risultato non in regola sul territorio nazionale.