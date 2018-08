Minorenne in fuga da gennaio: trovato a Scampia

Era in fuga da gennaio e si era nascosto a Scampia. I carabinieri lo hanno arrestato nonostante il giovanissimo abbia provato a darsi alla fuga su uno scooter rubato. Ieri sera i militari lo individuato nei pressi di un parco di via Labriola nel quartiere 167. Il 17enne appena ha visto i militari è saltato su uno scooter senza targa ed ha tentato la fuga. I militari sono comunque riusciti a fermarlo dopo un breve inseguimento.

In un primo momento ha provato a dare false generalità ma una volta portato in caserma ha confermato di essere il minorenne in fuga. Il 29 gennaio scorso, infatti, aveva lasciato la comunità Iris di San Prisco, in provincia di Caserta, dove era recluso per un reato commesso nel 2016 a Napoli. Ha già precedenti per droga e reati contro il patrimonio.