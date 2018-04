Violentarono la loro amica disabile, prima sentenza a Milano: coinvolto anche un napoletano

L'avrebbero stuprata due volte, filmandola e poi condividendone i video nella loro chat su WhatsApp. Vittima, una loro amica con problemi psicologici e con una lieve disabilità.

È la terribile vicenda per cui oggi un 20enne è stato condannato a Milano a 7 anni di carcere, mentre per i suoi 7 complici (tutti minorenni all'epica dei fatti), le indagini sono state chiuse in questi giorni.

Altri due maggiorenni sono accusati invece non della violenza, ma di detenzione di materiale pedopornografico (i video di quanto accaduto): uno è stato condannato a 6 mesi, mentre l’altro – napoletano – verrà giudicato nel capoluogo partenopeo. Gli atti che lo riguardano sono stati trasmessi per competenza alla procura di Napoli.

L’inchiesta è nata dopo la denuncia della ragazza, nell’autunno del 2016.