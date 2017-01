Il ministro Orlando: "A Napoli c'è possibilità di riscatto"

"Che Napoli sia una delle realtà in cui la criminalità organizzata ha peso abnorme è dato scientifico, non servono singoli episodi. Abbiamo già alle spalle mesi in cui si sono succedute vicende ancora più tragiche. Nasconderlo sarebbe sbagliato, come pensare che non c'è possibilità riscatto e che questo possa cancellare punti di forza di questa città".

Queste le parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di una visita al carcere minorile di Nisida a Napoli riferendosi alla bambina di 10 anni rimasta ferita ieri in centro insieme a tre senegalesi. "Rimuovere questo aspetto sarebbe un errore piuttosto si tratta insieme di discutere come affrontare emergenze sociali che ancora si manifestano frequentemente".

La piccola è rimasta coinvolta nella sparatoria al mercato della Duchesca. Un proiettile le ha attraversato la caviglia destra, senza rimbalzare, rompendole i malleoli. La bimba guarirà tra una 40ina di giorni, periodo che dovrà trascorrere su di una sedia a rotelle prima di poter camminare per un po' grazie all'uso delle stampelle.