Il Ministro Orlando su Gomorra: "Il rischio non è l'emulazione, ma altro..."

"Gomorra? Un paio di settimane fa ho visto due episodi della terza serie, prima avevo visto una parte della prima stagione. Ma non è che proprio mi immedesimi e mi appasioni”. Così il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha parlato della serie tv Gomorra, nel corso di un'intervista rilasciata a "Un Giorno da Pecora", in onda su Rai Radio1.

“Il rischio che la serie faccia diventare eroi i criminali c'è, ma non mi sembra che dalla serie non si capisca che quella è una realtà violenta, ci sono molte scene di sangue. Il rischio è che proprio perché ce ne sono tante, proprio perché alla fine il personaggio entra in una sorta di normalità del rapporto con chi lo guarda, ci sia un po' qualche forma di immedesimazione. Emulazione? Non credo. Non penso che delle persone entrino nel mondo della criminalità perché hanno visto la serie. Non so di gente che ha visto 'Il Padrino' ed è andata a farsi reclutare dalla mafia, ma c'è un po' il rischio di rendere familiare un contesto che deve esser sempre tenuto a distanza”, ha spiegato il Ministro Orlando.