Ospedale del Mare, tentativo di aggressione al Ministro Giulia Grillo

Il ministro della Salute Giulia Grillo, in visita negli ospedali partenopei, ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo, un 66enne di nome Alfredo Caruso, si è improvvisamente scagliato verso il ministro ma è stato bloccato dagli uomini della scorta. Il 66enne voleva denunciare un episodio avvenuto nel Policlinico dove, a suo dire, le visite erano state sospese per l'arrivo del Presidente della Regione De Luca, una settimana fa. Caruso ha minacciato il suicidio, accasciandosi al suolo e continuando a inveire contro le istituzioni. Nessuna conseguenza per il Ministro Grillo che ha proseguito le sue visite.