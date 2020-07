Azzolina: "Intollerabile quanto accaduto alla scuola Montale di Napoli"

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta questa mattina in Commissione VII al Senato parlando anche di quanto avvenuto alla scuola Montale di Napoli.

"Abbiamo supportato, stiamo supportando e supporteremo le scuole in ogni passaggio – sono state le parole di Azzolina – anche in vista della ripresa a settembre. Saremo sempre al fianco della comunità scolastica tutta. Soprattutto quando, come avvenuto anche di recente, le scuole, presidio di legalità, sono oggetto di atti delinquenziali, che combattiamo e combatteremo sempre. Quanto accaduto alla scuola 'Pertini' di Palermo e alla 'Montale' di Napoli, infatti, è intollerabile".

"Ribadisco quanto ho già affermato anche in altre sedi istituzionali. Chi offende la scuola, colpisce lo Stato. Ho parlato con le dirigenti scolastiche dei due istituti e il ministero ha subito assicurato un sostegno concreto per riparare i danni subiti e ripartire", ha concluso l'esponente del governo Conte.

Lo stesso ministro, pochi giorni fa, era stata al centro delle polemiche per aver detto che a Scampia si fa lezione in appartamenti. Un giudizio sulle scuole del quartiere della periferia partenopea che ha generato un sollevarsi di scudi sulla professionalità degli istituti del posto.