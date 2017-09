Evade dai domiciliari per minacciare la vicina: arrestato

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione e minacce un 23enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino al clan Elia attivo nei Quartieri Spagnoli.

Il ragazzo, ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato sorpreso dai carabinieri nell’abitazione di una condomina che stava minacciando per questioni di vicinato. Il 23enne è stato bloccato, tratto in arresto e, dopo le formalità, sottoposto di nuovo ai domiciliari dove è in attesa del rito direttissimo.