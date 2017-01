Minacciava un uomo con un'ascia: 23enne in manette

Quando i poliziotti sono arrivati lo hanno trovato con un'ascia in mano mentre minacciava un coetaneo. Dopo essersi barricato in un internet point è stato disarmato ed arrestato. È successo ieri a via Milano dove gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno stretto le manette ai polsi ad un 23enne di origini gambiane e richiedente asilo in Italia. Il giovane stava minacciando un 24enne senegalese nel corso di un litigio.

Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga ancora con l'ascia tra le mani ed ha seminato il panico entrando in un internet point. Dopo qualche minuto è stato bloccato dai poliziotti. L'ascia è stata sequestrata e il 23enne è stato denunciato per minacce aggravate e rimesso in libertà in attesa del processo. Denunciata anche la vittima delle minacce all'Ufficio immigrazione della questura napoletana. Era in Italia con un permesso di soggiorno scaduto nel 2015.