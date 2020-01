Minaccia di tagliarsi con una forbice alla vista della polizia: non era tornata in carcere

Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Pianura, a seguito di un’attività d’indagine, sono intervenuti in un'abitazione di via Evangelista Torricelli dove hanno rintracciato una donna che, il 22 gennaio scorso, dopo aver fruito di un permesso non aveva fatto rientro presso la Casa Circondariale di Pozzuoli dove è detenuta. La donna, alla vista dei poliziotti, ha estratto un paio di forbici dal giubbotto tentando di tagliarsi ma è stata immediatamente bloccata. La 33enne napoletana, è stata arrestata per evasione.