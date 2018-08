Minaccia i poliziotti con forbici poi in bilico sul cornicione di casa: arrestato

Definire rocambolesco l'arresto effettuato stamattina a Scampia dagli uomini del commissariato locale è dir poco. A finire in manette è stato un 41enne accusato di maltrattamenti, lesioni aggravate ed estorsione ai danni dei genitori anziani e malati. Il modo in cui gli agenti ci sono riusciti è difficile da credere. I poliziotti dovevano notificare un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli. Arrivati a casa dell'arrestando, si sono subiti resi conto che non sarebbe stato facile stringergli le manette ai polsi.

Appena visti i poliziotti il 41enne ha preso una forbice, è salito sul tavolo ed ha cominciato a minacciare gli agenti. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo ma lui è riuscito a divincolarsi e ad andare fuori al balcone, scavalcare la ringhiera e sporgersi sul cornicione del balcone, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 pronti a qualsiasi evenienza. Ogni tragico epilogo è stato però evitato dai poliziotti che lo hanno calmato e poi tirato con la forza all'interno dell'abitazione. L'arrestato è stato prima portato in ospedale e poi nel carcere di Poggioreale.