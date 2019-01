Minacciava la moglie con un'ascia: 72enne in manette

Sono arrivati giusto in tempo e sono riusciti a togliergli l'ascia da mano. I carabinieri della Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 72enne di Secondigliano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno fermato l'uomo mentre stava aggredendo la moglie e l'aveva appena minacciata con un'ascia.

Così gli hanno tolto l'arma dalle mani e gli hanno stretto le manette ai polsi. La donna è stata portata in ospedale per essere visitata e lì ha raccontato che non si trattava del primo episodio di violenza subito ma che le angherie del marito duravano da anni. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari a casa di alcuni familiari.