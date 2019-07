Picchia la madre e la minaccia con le forbici: fermata in tempo

Una 36enne del “Piano Napoli” di Boscoreale è stata arrestata dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre Annunziata. L'accusa per lei è maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La donna stava minacciando e picchiando la madre convivente 69enne quando un parente, richiamato dalle sue grida strazianti, ha contattato il 112. I militari intervenuti poco dopo hanno trovato l’appartamento in pessime condizioni: mobili danneggiati, vetri e piatti in frantumi e capi d’abbigliamento sparsi sul pavimento.

La 36enne impugnava un paio di forbici ed era bloccata a stento dal parente che aveva allertato i carabinieri. Voleva dalla madre i soldi per comprare la droga.

Bloccata e disarmata dai carabinieri, la donna è stata arrestata e le forbici sequestrate. In caserma i militari hanno raccolto la denuncia della 69enne che ha raccontato che episodi di maltrattamenti, richieste estorsive e percosse andavano avanti da tempo ma non aveva mai denunciato la figlia