«Farai la fine di Siani»: minacciato giornalista a Torre Annunziata

Un biglietto nella cassetta della posta. Un messaggio che scritto e recapitato a Torre Annunziata fa tremare i polsi. Minacciato il giornalista Salvatore Sparavigna. Il reporter ha trovato un biglietto con un su scritto: «Farai la fine di Siani». Un messaggio terribile scritto nella città dove lavorava il giornalista napoletano ucciso dalla camorra. Il “pizzino” è stato lasciato nella cassetta della posta dell'abitazione del giornalista.

Avvertiti immediatamente i carabinieri, il foglio è stato consegnato a loro per eventuali accertamenti tecnici. Poi la denuncia formalizzata ai militari che hanno il compito di proseguire le indagini. Il fatto è stato poi reso noto dallo stesso Sparavigna sul proprio profilo Facebook. Non è la prima volta che il giornalista subisce intimidazioni in città ed è stato lui stesso a raccontare tutto con estremo sconforto.