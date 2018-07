Minaccia i genitori anziani per soldi e aggredisce i carabinieri: arrestato 45enne

Un 45enne di Ottaviano ha minacciato i genitori per farsi consegnare 300 euro, e all'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti.

Momenti di follia a casa di una coppia di anziani. Il figlio non ha spiegato per quale ragione volesse quei soldi, ma li ha minacciati pesantemente per farseli consegnare.

La madre ha quindi telefonato disperata ai carabinieri, e questi sono in breve tempo arrivati. A quel punto l'aggressione anche ai loro danni. Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a un pubblico ufficiale.

Successivamente, i genitori hanno ammesso ai militari il ripetersi di episodi simili da circa un anno, ma hanno riferito di non aver mai denunciato per paura e perché speravano in un miglioramento. In particolare, l’ultima volta si erano molto spaventati perché il 45enne aveva iniziato a spaccare oggetti e mobili.