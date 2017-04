Stalking alla ex: in manette commerciante

Le stava urlando contro sul corso principale della città quando è stato arrestato da due agenti in borghese. In manette un 49enne di Castellammare di Stabia con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Da tempo continuava a perseguitarla non accettando la fine della loro storia e ieri ha superato il limite in pubblico causando l'intervento dei poliziotti. L'uomo stava discutendo in maniera animata con la ex lungo corso Garibaldi quando poi ha cominciato a minacciarla violentemente.

Nei pressi c'era una coppia di agenti del commissariato stabiese in borghese che è intervenuta ed ha fermato l'uomo. Si è poi scoperto che il 49enne si era già reso protagonista di atti persecutori nei confronti della donna ed è stato poi arrestato e condotto agli arresti domiciliari. È molto noto in città essendo l'ex proprietario di uno dei bar del lungomare stabiese.