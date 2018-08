Minaccia il titolare del bar con un coltello: «Continua a servirmi da bere»

Un 31enne pregiudicato della provincia di Napoli è finito in manette a Brugnera, in provincia di Pordenone. Intorno alle 00.40 i carabinieri di Sacile sono intervenuti a seguito di una segnalazione in piazza Sant'Anna, presso il “Bar centrale”, perché il 31enne, impugnando un grosso coltello, stava minacciando di morte i titolari per impedire loro di chiudere l'esercizio pubblico affinché continuassero a servirgli da bere.

Alla vista dei militari l'uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha offeso i carabinieri, cercando anche di prenderli a calci. Bloccato, è stato messo a forza in auto ma ha distrutto la maniglia della portiera. I carabinieri hanno poi scoperto che il 31enne poche ore prima aveva minacciato di morte la moglie di 25 anni sempre un grosso coltello da cucina, al culmine di una lite familiare, costringendola a rifugiarsi con i figli a casa dei suoi genitori. In casa aveva 4 grammi di marijuana. I carabinieri hanno trovato anche il coltello utilizzato per minacciare la giovane moglie.