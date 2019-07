Minaccia una donna con un coltello e le porta via la borsa: arrestata 25enne

I carabinieri hanno arrestato per rapina una 25enne di Ponticelli, già nota alle forze dell’ordine. La donna, insieme ad un complice datosi alla fuga, ha avvicinato una 58enne che passeggiava in via delle magnolie a Massa di Somma, le ha puntato un coltello e strappato via la borsa.

Sorpresa in flagranza dai carabinieri impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio è salita a bordo di un’autovettura ed è fuggita. L’inseguimento si è protratto per molti chilometri e ha coinvolto molte pattuglie. Si è concluso nelle strade di Cercola quando la 25enne è stata bloccata e arrestata. Nell’auto, rubata qualche ora prima a S. Giorgio a Cremano, i militari hanno rinvenuto il coltello e la borsa sottratta alla 58enne. Dopo le formalità di rito la 25enne è stata tradotta al carcere di Pozzuoli. Dovrà rispondere di rapina aggravata e ricettazione. Indagini in corso per identificare il complice.