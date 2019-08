Bagnoli, auto di un agente della Polizia Locale data alle fiamme: "Fatto gravissimo"

Questa mattina un'automobile parcheggiata nei pressi della sede municipale di Bagnoli - via Acate - è stata data alle fiamme da ignoti. Il veicolo è di proprietà di un agente di Polizia Locale, e per questo non si escludono minacce o intimidazioni. Sul posto sono intervenuti privati che hanno spento l'incendio con un estintore. "Un grave atto intimidatorio ai danni della Polizia Locale", spiega il Presidente della Decima Municipalità Diego Civitillo, coadiuvato dall'assessore comunale competente Alessandra Clemente. "L'azione di contrasto alla criminalità andrà avanti, l'amministrazione esprime solidarietà all'agente e auspichiamo che il colpevole venga identificato. Non ci fermeremo".

L'episodio è stato anche denunciato durante il consiglio comunale odierno dal consigliere Luigi Felaco (Dema): "Un fatto grave", ha detto Felaco. "Se dovesse emergere che si tratta di un fatto intimidatorio è un fatto su cui occorre rimanere vigili".