"Chiuso per la morte di De Majo e Poggiani": macabro cartello nel centro sociale

"Chiuso per la morte di Ivo Poggiani e la sua collega euro deputata al Senato Eleonora di Majo. Le esequie si muoveranno da Insurgenza domani 22 febbraio". Il cartello affisso all'esterno del centro sociale Insurgencia è indirizzato al presidente della terza Municipalità Ivo Poggiani e alla consigliera comunale Eleonora de Majo.

"Se questo biglietto che abbiamo appena trovato appiccicato fuori la porta del nostro centro sociale voleva essere una minaccia rivolta a me e a Ivo sappiate che non ci fate nessuna paura. Piuttosto uscite allo scoperto, vigliacchi". Così risponde al cartello la consigliera de Majo, che in questi minuti riceve la solidarietà anche dal mondo politico.