"Affacciati, devo parlarti": l'ex marito comincia a minacciare di morte la donna

I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno tratto in arresto un 29enne di Pozzuoli già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di atti persecutori aggravati e di detenzione illegale di munizioni per arma da fuoco. Sotto l’influenza dell’alcol ha scaraventato una bottiglia verso la finestra dell’abitazione della ex moglie, una 26enne del luogo, per attirare la sua attenzione. Subito dopo ha preso a minacciarla di morte.

I militari dell’arma, intervenuti d’urgenza a seguito di chiamata al 112, lo hanno trovato poco distante dalla casa della vittima e lo hanno arrestato. A casa deteneva illegalmente due cartucce calibro 9 e uno sfollagente. L’arrestato è stato tradotto in carcere.