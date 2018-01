Due anni di minacce e aggressioni alla madre: arrestato 43enne giuglianese

I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno arrestato in flagranza un 43enne del posto, accusato di tentata estorsione continuata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso in casa dai militari mentre minacciava di morte la madre, 71 anni: voleva che l'anziana donna gli consegnasse denaro - presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. I carabinieri l'hanno fermato dopo una breve colluttazione senza alcun ferito. Gli operanti hanno poi accertato che l'uomo si relazionava in questo modo alla madre da quasi due anni.



Il 43enne di Giugliano è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale.