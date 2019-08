“Farai la fine di don Peppe Diana”: minacce al sindaco Della Ragione

“Farai la stessa fine di don Peppe Diana”. È questa la frase agghiacciante ripetuta tre volte con delle telefonate anonime al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Una minaccia gravissima per la quale è stato disposto un servizio di vigilanza per il primo cittadino sia sotto la casa comunale che sotto la sua abitazione. La notizia è trapelata in queste ore ma risale già a diverse settimane fa.

Vigilanza a casa e al Comune

Lo stesso Della Ragione ha spiegato al Mattino che non aveva voluto farla diffondere perché la moglie era incinta e non voleva che si preoccupasse. La vigilanza nei suoi confronti è a cura dei carabinieri che hanno ricevuto il ringraziamento da parte del giovane primo cittadino eletto per la seconda volta a capo della sua città dopo un breve primo mandato.