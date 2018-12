In prima linea contro i parcheggiatori abusivi: arrivano le minacce di morte

"Il 2018 si conclude con minacce e auguri di morte da parte di un parcheggiatore abusivo attivo nel piazzale all'esterno dell'ospedale Cardarelli a Napoli": è quanto ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Le minacce gli sono arrivate stamani. "L'episodio è l'ennesimo capitolo della prepotenza degli abusivi che si sentono padroni delle strade – prosegue il consigliere – Questo delinquente prima ha cercato di giustificare la sua attività con un discorso sconclusionato e poi ha iniziato a inveire contro di me. In mia difesa sono intervenuti gli ausiliari del traffico, prima dell'intervento della polizia municipale".

"Ho già denunciato questa persona per l'aggressione, questi soggetti non fanno paura a nessuno. Spero che nel 2019 arrivino i decreti attuativi che permettano di arrestare i parcheggiatori abusivi in flagranza di reato". "Serve il pugno duro contro questo manipolo di criminali – conclude Borrelli – che si sentono egemoni per le strade. La nostra attività andrà avanti fino a quando non avremo debellato questo odioso fenomeno estorsivo".