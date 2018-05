Minaccia la moglie e il figlio con un coltello: 49enne arrestato

Aveva appena minacciato la moglie ed il figlio 18enne con un coltello da cucina. Sono arrivati in tempo i carabinieri che hanno stretto le manette ai polsi ad un 49enne. L'uomo, già detenuto agli arresti domiciliari, dopo aver aggredito la moglie l'aveva cominciata a minacciare insieme al figlio.

I militari sono intervenuti nell'abitazione di via San Mandato dopo essere stati avvisati dai vicini. Hanno stretto le manette ai polsi al 49enne e poi hanno sequestrato il coltello utilizzato per le minacce. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la moglie è stata portata in ospedale e le sue ferite sono state ritenute guaribili in tre giorni.