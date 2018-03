Minaccia la moglie con un coccio di vetro: 37enne in manette

È arrivato a minacciare con un coccio di vetro la moglie ed è finito in manette. È successo a Palma Campania dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne dopo che aveva minacciato la moglie in presenza delle due figlie. I militari sono arrivati nella sua abitazione di via Parrocchia subito dopo che l'uomo aveva minacciato la moglie 41enne.

La donna era riuscita a scappare alla furia dell'uomo, insieme alle figlie, rifugiandosi in un appartamento del condominio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri non era la prima volta che l'uomo minacciava la donna. Di origini indiane, era in Italia con un regolare permesso di soggiorno. L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale.