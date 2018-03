Minaccia i genitori per i soldi della droga: arrestato

Ancora una volta ha provato a fare del male ai genitori pur di ottenere i soldi per la droga. Stavolta però è stato arrestato. In manette un 41enne a Sant'Antonio Abate. Si era recato a casa dei genitori per ottenere i soldi per acquistare stupefacenti. L'uomo ha provato ad entrare nell'abitazione ma, al rifiuto dei genitori, ha cominciato a battere contro la porta con calci e pugni.

Poi le minacce ai due anziani di 76 e 67 anni fino a quando non hanno chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti ed hanno bloccato l'uomo che poi è stato arrestato e portato in carcere a Poggioreale in attesa di essere giudicato per direttissima per minacce e maltrattamenti in famiglia.