"Dammi 5 euro o non entri nel tuo garage": arrestato 45enne violento

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio di Prevenzione Generale, ieri sera hanno arrestato R.O., maghrebino 45enne, responsabile di tentata estorsione. Gli agenti, su disposizione della locale sala operativa sono andati in via Lanzieri (zona corso Umberto) dove una donna chiedeva aiuto perché un cittadino extracomunitario la stava minacciando. Nell’attesa che la porta del box si aprisse, la vittima ha visto pararsi dinnanzi la macchina l’uomo che le ha intimato di consegnargli cinque euro, altrimenti non le avrebbe concesso di entrare in garage.

Scesa dall’auto per farlo desistere dall’insano tentativo di estorsione, la donna è stata strattonata, aggredita e minacciata, e l’uomo ha ribadito, che se non lo avesse pagato non sarebbe entrata in garage. La signora è riuscita ad allontanarsi ed a chiamare il 113 per essere aiutata. La donna ha rivelato che lo stesso soggetto aveva più volte richiesto soldi per farla accedere al suo garage e che, talvolta, l’aveva minacciata con una bottiglia rotta. I poliziotti sono riusciti a fermare il maghrebino e con la formalizzazione della denuncia da parte della vittima ad arrestare l’uomo che è stato condotto, previa informazione all’autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.