«Ti sfregio con l'acido». Stalker 45enne in manette

È andato sotto casa dell'ex per minacciarla al citofono. Le urla hanno però allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri. Sono finite con le manette ai polsi le minacce di un 45enne nei confronti della propria ex. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Vomero-Arenella ieri sera mentre urlava al citofono contro la donna. I militari lo hanno fermato sotto al portone di un palazzo nei pressi di piazza Vanvitelli. La vittima delle minacce lo aveva già denunciato due volte. Da circa un anno era continuamente oggetto di minacce.

Da quando si erano separati era cominciato il suo calvario fino alla scelta di affidarsi alle forze dell'ordine. In seguito alle denunce della persona offesa, il Gip del tribunale di Napoli aveva anche deciso la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Quando sono arrivati i militari lo hanno sentito gridare «Ti sfregio con l'acido». Immediatamente sono scattate le manette e l'uomo è stato portato in carcere. Dopo una perquisizione a casa i carabinieri hanno anche sequestrato due cellulari su cui c'erano messaggi di minacce sempre indirizzati alla ex moglie.